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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anadolu Otoyolu'nda feci kaza kamerada: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza kamerada: 1 ölü

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kamyona çarparak hurdaya döndü. Feci kazada otomobilde sıkışan 31 yaşındaki sürücü Tuba Elitaş, hayatını kaybetti. Kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 01:33 Güncelleme: 10.06.2024 - 01:33
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        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza kamerada: 1 ölü
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        Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki viyadükler üzerinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Tuba Elitaş (31) idaresindeki otomobil, aynı istikamete giden Semih Şirin idaresindeki kamyona çarptı.

        OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisi ile otomobil hurdaya dönerken kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Tuba Elitaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Elitaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. Tuba Elitaş'ın Düzce Pakmaya Anaokulu'nda hizmetli olarak çalıştığı öğrenildi.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasına saniye, saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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