Anadolu Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde mısır yüklü bir TIR devrildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Anadolu Otoyolu'da M.B. yönetimindeki mısır yüklü TIR, Ankara istikameti Abant gişeleri mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Bölgeye sevk edilen ekipler, TIR'ın kaldırılması ve yola saçılan mısır tanelerinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Çalışmaların sürdüğü yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.