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        Haberler Gündem Güncel Anadolu Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza | Son dakika haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde mısır yüklü bir TIR devrildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.11.2024 - 17:46 Güncelleme: 10.11.2024 - 17:51
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        Anadolu Otoyolu'da M.B. yönetimindeki mısır yüklü TIR, Ankara istikameti Abant gişeleri mevkisinde devrildi.

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        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

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        Sürücünün yara almadığı kazada, otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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        Bölgeye sevk edilen ekipler, TIR'ın kaldırılması ve yola saçılan mısır tanelerinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        Çalışmaların sürdüğü yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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        #Anadolu Otoyolu
        #trafik kazası
        #ulaşım
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