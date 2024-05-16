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        Haberler Kısayol Anadolu Otoyolu ücreti: 2024 İstanbul Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti tarifesi

        Anadolu Otoyolu geçiş ücreti zamlandı! 2024 İstanbul Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti tarifesi

        KGM geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada köprü ve otoyollara zam geldiğini duyurudu. Bununla beraber İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan otoyol olan Anadolu Otoyolu ücreti de değişti. İşte, 2024 Anadolu Otoyolu geçiş ücretleri ve araç sınıfına göre fiyat tarifesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:45
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        Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan açıklamaya göre; köprü ve otoyol ücretleri zamlandı. Anadolu Otoyolu da 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olan zamlardan etkilendi. Peki, İstanbul Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte, konuya dair detaylar...

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        İSTANBUL ANKARA ANADOLU OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETLERİ ZAMLANDI!

        KGM'den yapılan yazılı açıklamada, KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği açıklandı. Buna göre; İstanbul Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti 134 lira oldu.

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        ANADOLU OTOYOLU ARAÇ SINIFINA GÖRE FİYAT LİSTESİ

        Anadolu Otoyolu'na İstanbul Çamlıca ve Ankara Akıncı başlangıç noktasından gişe geçiş ücretleri şu şekilde;

        1. sınıf araç (otomobil, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı) geçiş ücreti: 134 TL

        2. sınıf araç (minibüs, kamyonet, otobüs) geçiş ücreti: 155 TL

        3. sınıf araç (aks adedi 3 tane olan her türlü araç): 207 TL

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        4. sınıf araç (dingil sayısı 4 ve 5 adet olan her türlü araç) geçiş ücreti: 268 TL

        5. sınıf araç (dingil sayısı 6 ve daha fazlası olan her türlü araç) geçiş ücreti: 322 TL

        6. sınıf araç (motosiklet) geçiş ücreti: 54 TL

        ANADOLU OTOYOLU TÜM GEÇİŞ ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYIN

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