Anadolu parsı, bu kez Şırnak'ta görüntülendi

IUCN'e göre 'en tehlikede' kategorisinde sınıflandırılan Anadolu parsı, İdil ilçesi kırsalında görüntülendi.

Anadolu Parsı hakkında bilgi veren Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Türkiye'nin çok büyük bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu belirterek, "Ülkemizin biyoçeşitlilik açısından ne kadar önemli olduğunu yaşayan türlerle anlıyoruz. Ülkemizde çok sayıda memeli ve kuş türü var. Bunların yüzlercesine şahit oluyoruz. Ve bazıları tehlike altında olan türlerdirler. Bunlardan biri de Anadolu leoparı veya Anadolu parsı olarak ifade edilen bu büyük yırtıcı. Anadolu'nun çok farklı yerlerinde buna rastlanmaktadır. Foto kapanlarla, vatandaşların çektiği fotoğraflarla, videolarla bunu görme şansımız oldu. Son olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tespit edildi. 2013 yılında Diyarbakır'da tespit edilmişti.

Bu da bölgede hala büyük bir popülasyonun varlığını gösterir. Yalnızca olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde değil, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Karadeniz ve yurdun diğer bölgelerinde de buna ait örnekler var. Anadolu parsı çok değerli, çünkü bize ortamda başka türlerin yaşadığını, beslendiğini gösteriyor. Şöyle ki bunların da avladığı canlılar; yabani koyun, yabani keçi, geyikler, tavşan ve yabani domuzları avlar. Dolayısıyla besin piramidinin üstünde olması diğer türlerin de bu bölgelerde olduğunun tespitidir" dedi.