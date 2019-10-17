Anadolu Üniversitesi, yeni bir araştırma geliştirme amaçlı bilimsel araştırma projesiyle bir ilk'e daha imza attı. Yeni öğrenme - öğretme modelleri üzerinde araştırmalarını yoğunlaştıran Anadolu Üniversitesi, ustasından yerinde öğrenmeyi klasik uzaktan öğretim teknikleriyle karşılaştırılarak yeni bir model geliştirilmesini hedefliyor.
Proje, öğrenme materyallerinin uygulamanın içinden, işin ustalarından öğrenilmesini içeren ve yerinde çekilmiş eğitim videolarıyla desteklenen yeni bir öğretim yönteminin geliştirilmesini ve bu yeni yöntemin var olan geleneksel uzaktan öğretim yöntemleriyle karşılaştırılmasını içeriyor.
Bu amaçla 'Şimdi Sıra Sende' mottosuyla 'Ustasından Öğren' başlığında Film Yapımı e-Sertifika Programları geliştirildi. Bu programlar aynı zamanda TV ve sinema sektörüne insan kaynağı yetiştirmeye de yarayacak. Katılımcılar, kendi alanlarında üst düzey deneyimli sinemacıların eğitmenliğinde verilecek derslerden sonra sınava girip sertifika alacak.
Böylelikle Film Yapımı e-Sertifika Programı ile yetkin sinemacılardan akademik eğitim alan kişiler, 11 dalda TV ve sinema sektöründe yer alabilecek.
DERSLER UZMAN SİNEMACILARDAN
Film Yapımı e-Sertifika Programı'nda verilecek olan derslerde kendi alanlarında üst düzey deneyimli olan bugüne kadar gerek TV'de gerekse sinemada birçok yapıma imza atmış sinemacılar eğitmen olarak görev yapacak.
Kıvanç Baruönü: Yönetmenlik
Pelin Ekinci Kaya: Film yapımcılığı
Burak Aksak: Senaryo Yazımı
Uğur İçbak: Görüntü Yönetmenliği
Deniz Göktürk Kobanbay: Sanat Yönetmenliği & Dekor
Suzan Kardeş: Saç ve Makyaj Tasarımı
Emre Erdem: Afiş Fotoğrafçılığı ve Film Afişi Tasarımı
Gülümser Gürtunca: Kostüm Tasarımı
Levent İntepe: Ses ve Ses Tasarımı
Ömer Özgür: Film Müziği
Çağrı Türkkan: Kurgu
Kurgu programı içindeki 'Renk Tasarımı' adlı bölümü Renk Tasarımcısı Bora Gökşingöl tarafından anlatılacak.
'Şimdi Sıra Sende' mottosuyla başlatılan programa isteyen herkes, online kayıt yaptırarak 'Ustasından Öğren' Film Yapımı e-Sertifika Programı'nın derslerine katılabilecek. Programın tamamlanmasından sonra öğrenciler, sınava girerek sertifika alacak.
'Ustasından Öğren' Film Yapımı e-Sertifika Programları ile sahnede, sette, kısaca uygulamanın içinden, yerinde çekilmiş eğitim videolarıyla öğretim teknolojileri bağlamında yeni öğretim materyali uygulamaya konulacak.
Böylece uygulamaya dönük eğitim programlarında akademik anlatımla birlikte uygulama ve yerinde öğrenme ihtiyacı bulunulan konularda sektörün içinde üretilen videolar yenilikçi bir öğretim malzemesi olarak sunuldu. Programla birlikte öğrencilerin uzman kişilerden edindikleri bilgilerle sektörün uygulama süreçlerini doğrudan incelemeleri sağlanacak.
11 farklı Film Yapımı e-Sertifika Programı'na kayıtlar, 11 Ekim 2019 - 2 Kasım 2019 tarihleri arasında alınacak.
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