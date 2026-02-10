Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Anadolu Yakası'nda trafik felç! | Son dakika haberleri

        Anadolu Yakası'nda trafik felç!

        İstanbul'un Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 65 olarak kaydedildi. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80'e kadar çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:24 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Yakası'nda trafik felç!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da haftanın ikinci iş günü bazı bölgelerde trafik yaşanırken, Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 80'e kadar çıktı.

        AA'da yer alan habere göre kentte, bazı bölgelerde meydana gelen kazalar ile devam eden yol yapım çalışmalarının da etkisiyle sabah saatlerinde ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

        TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik, Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor.

        Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor. Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametinde Esenyurt'ta başlayan trafik Küçükçekmece'ye kadar devam ediyor.

        D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Yenibosna mevkisinde yoğunluk görülürken, aynı istikamette Beylikdüzü-Küçükçekmece arasında da araçlar ağır seyrediyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 65 olarak kaydedildi. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 80'e kadar çıkarken, Avrupa Yakası'nda yüzde 54 olarak ölçüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmenin son anları kameraya yansıdı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip, hayatını kaybeden öğretmen Mesut Sarıboğa'nın (43), yere yığıldığı anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        Baraj yakınında korkutan görüntü!
        Baraj yakınında korkutan görüntü!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı