Anadolu’nun en uzun soluklu caz festivali başladı

Kültür turizmine değer katmayı misyon edinen NG Afyon’un ev sahipliğinde gerçekleşen 19. Afyonkarahisar Caz Festivali, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Şef Kemal Günüç ve solist Barbora Sediva ile açılışını yaptı. Hüseyin Başkadem’in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği festivale Afyonkarahisar’ın yanı sıra farklı şehirlerden de katılan sanatseverler, açılış konserine büyük ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz açılış günü festivali takip edenler arasındaydı. Açılış gecesinde, festival boyunca söyleşiler gerçekleştirecek olan Hasan Uçarsu, Ali Yılmaz, Metin Celal, Eda Yiğit, Gülhan Kırdı İncedere, Orhan Cem Çetin, Fatmanur Erdoğan, Nadir Ede ve Levent Öğet de vardı.

FESTİVALİN DEVAMINDA NELER OLACAK?

Klasikten Caza Bras Altılısı ve Eylem Çalı ile Sucuk Ekmek Caz konseri, festivalin ikinci gününü doruklara taşıdı.

Üçüncü gününde Barbora Sediva ve The Gray Band Orkestrası ile Eylem Çalı ve BigBand gecesi festivale ayrı bir soluk getirecek.

Festivalin dördüncü gününde Sıla Argun ile klasikten caza uzanan bir yolculuğa çıkılacak… Festivalin son gününde önemli Tambur sanatçısı Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü sayın Murat Salim Tokaç ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası şefi sayın Orhan Şallıel aynı sahneyi paylaşacak. Kapanış konserinde Peygamberler Şehri Göbeklitepe’ye dikkat çekmek amacıyla Şef Kemal Günüç tarafından sahnelenecek olan görsel ve müzikal yolcukla festival son bulacak.