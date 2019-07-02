Anamız Var 2 filmi 2018 yapımı bir Televizyon filmi olarak biliniyor. Hayranları Anamız Var filminin konusu merak ediyor. İşte Anamız Var 2 konusu nedir? Anamız Var 2 oyuncuları kimlerdir? Anamız Var 2 sadece Tv'de mi çıkıyor?

ANAMIZ VAR KONUSU

Evlendirme makinesi olan Ülfet Teyze tek oğlu Oğuz'un hasretiyle yanıp tutuşmaktadır. Mahallede uçan kuşu bile evlendiren Ülfet Teyze'nin en büyük düşmanı ise Firdevs'tir. Ülfet, Firdevs'in oğlunu da evlendirmiştir fakat Firdevs oğlunun mürüvvetini beğenmemiştir. Bu yüzden Ülfet'e karşı düşmanlık beslemektedir.

Ülfet'in oğlu Oğuz yıllar sonra uzun bir izinle Rusya'dan Türkiye'ye gelir. Ülfet ise şu an elinde olan bütün baş göz dosyalarını kapatır ve Oğuz'u bu uzun izinde evlendirip göndermek ister. Firdevs ise savaş baltasını çıkarır ve Ülfet'in bu çabasını baltalamak üzere harekete geçer.

Fakat Oğuz, Rusya'dan gittiği gibi gelmiştir. Bu yüzden mahallede Ülfet taraftarları ve Firdevs taraftarları arasında müthiş bir istihbarat savaşı başlamıştır. Mahalleyi ikiye bölen Oğuz'un ise kalbi tek parça değildir.

Ülfet ile Firdevs'in amansız savaşında Oğuz'un sakladığı sır durumu daha da içinden çıkılmaz bir duruma doğru sürükleyecektir.

ANAMIZ VAR OYUNCULARI

Alper Saldıran

Alper Saldıran deyince herkesin aklına Beni Böyle Sev dizisinde hayat verdiği Ömer karakteri gelir. Alper Saldıran Daha sonra da Kalbim Ege'de Kaldı dizisi ile de ekranlarda yer almıştır. Alper Saldıran 1984'de İstanbul doğumludur. Üniversite döneminde tiyatro ile ilgilenen Alper Saldıran Okul yıllarında Kara İnci ve Derman gibi dizilerde rol almıştır. Pınar Tuncegil ile 2013 yılında evlenen Alper Saldıran bir çok dizi de ve filmde yer alarak başarılı bir oyuncu olduğunu ispat etmiştir.

Oğuz Ülfet'in oğludur. Rus bir kıza aşık olup onunla evlenmek için tutturunca işler değişir.

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Füsun Demirel



Füsun Demirel Türkiye'nin en çok tanınan sinema ve dizi oyuncularından biridir. 61 yaşında olan Füsun Demirel Ağustos 1958 doğumludur. Aslen Ankara'lı olan Füsun Demirel Yalan Dünya dizisinde hayat verdiği Servet anne karakteri ile yeni nesle kendini tanınmıştır. Son olarak Acı Tatlı Ekşi isimli Yılmaz Erdoğan filminde rol almıştır.

Ülfet Oğuz'un annesidir. Oğuz'un bir Rus kızı ile evlenmesine asla izin vermek istemez.

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Birgül Ulusoy

Birgül Ulusoy Aşk ve Mavi ve Kırgın Çiçekler dizisi ile tanınan bir dizi oyuncusu olmuştur. Aslında çok eski bir tiyatro sanatçısıdır. 1972 yılında İstanbul doğumlu olan Birgül Ulusoy Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimleri almıştır. Küçük Gelin ve O Hayat Benim Birgül Ulusoy'un yer aldığı önemli dizilerdendir.

Nimet, Ülfet'in mahalleden ahiretliğidir.