Anamız Var oyuncuları kimler? Anamız Var filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrolünü Alper Saldıran ile Fisun Demirel'in yer aldığı Anamız Var filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

ANAMIZ VAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın yaptığı Anamız Var filminin oyuncu kadrosunda Alper Saldıran, Füsun Demirel, Birgül Ulusoy ve Ali Rıza Tanyeli ve Larysa Darmorost yer alıyor.

ANAMIZ VAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Evlendirme makinesi olan Ülfet Teyze tek oğlu Oğuz’un hasretiyle yanıp tutuşmaktadır. Mahallede uçan kuşu bile evlendiren Ülfet Teyze’nin en büyük düşmanı ise Firdevs’tir. Ülfet, Firdevs’in oğlunu da evlendirmiştir fakat Firdevs oğlunun mürüvvetini beğenmemiştir. Bu yüzden Ülfet’e karşı düşmanlık beslemektedir.

Ülfet’in oğlu Oğuz yıllar sonra uzun bir izinle Rusya’dan Türkiye’ye gelir. Ülfet ise şu an elinde olan bütün baş göz dosyalarını kapatır ve Oğuz’u bu uzun izinde evlendirip göndermek ister. Firdevs ise savaş baltasını çıkarır ve Ülfet’in bu çabasını baltalamak üzere harekete geçer.

Fakat Oğuz, Rusya’dan gittiği gibi gelmiştir. Bu yüzden mahallede Ülfet taraftarları ve Firdevs taraftarları arasında müthiş bir istihbarat savaşı başlamıştır. Mahalleyi ikiye bölen Oğuz’un ise kalbi tek parça değildir.