Anaokulunda 'Korona!' 10 öğretmenden 4'ü pozitif!

Yeni normalleşme dönemi ile birlikte vaka artışı haritasında orta riskli iller arasında yer alan Kırşehir'in Yenice Mahallesi'nde bulunan Fatoş Çetin Anaokulu'nda 10 öğretmenden 4'ünün korona virüs testleri pozitif çıktı.
EĞİTİME 14 GÜN ARA VERİLDİ
İHA'da yer alan habere göre 105 öğrencisi bulunan okulda, Kırşehir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince 14 gün eğitim öğretime ara verildi.
İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR
Okul çalışanları ve öğretmenlerin idari izinli sayılacağı öğrenilirken, öğrenciler ise eğitime uzaktan devam edecek.
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