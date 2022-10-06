AYM'den Pamukova kararı! Tazminat...

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2004'te Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşanan tren kazasına ilişkin bireysel başvuruda, yaşam hakkının maddi ve usul yönünden ihlal edildiğine ve başvuruculara 90 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Haydarpaşa-Ankara seferini yapan yolcu treninin 2004'te Sakarya'nın Pamukova ilçesinde raydan çıkması sonucu 38 kişi yaşamını yitirdi, 80'den fazla kişi yaralandı.

Kazanın ardından trenin birinci ve ikinci makinisti ile tren şefi hakkında açılan davada önce mahkumiyete hükmedildi. Yargıtayın verdiği iki kez bozma kararı sonrası ise 2019'da zamanaşımı nedeniyle dava düştü. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları yetkilileri hakkında başlatılan soruşturmaya izin verilmedi.