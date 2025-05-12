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        Haberler Spor Futbol İspanya Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler... - Futbol Haberleri

        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...

        Real Madrid'in Barcelona'ya konuk olduğu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, ikinci yarının başında yerine Brahim Diaz'a bıraktı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından Arda Güler'i neden oyundan aldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 10:24 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:28
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        İspanya LaLiga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

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        İlk yarıyı 4-2 geride kapatan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, ikinci yarının başında Arda Güler'in yerine Brahim Diaz'ı oyuna aldı.

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        İtalyan teknik adam, maçın ardından ise bu kararının nedenini açıkladı.

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        DefanseCentral'in haberine göre; Ancelotti, maçın ardından Arda Güler'e, "Sen harika bir oyuncusun, bu kulüpte çok büyük maçlar oynayacaksın ama bugün Brahim’in sağdan boşluklara daha iyi tehdit oluşturabileceğini düşündük. Bu yüzden seni çıkarmak zorunda kaldık, çünkü Modric’i oyuna alacaktık, oyunu kontrol altına almamız gerekiyordu ve kaybediyorduk." dedi.

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        Öte yandan Arda'nın El Clasico'da beklentilerinin altında kaldığı belirtilirken, Real Madrid yönetiminin Arda'nın potansiyeline inandığı aktarıldı.

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        SEZON KARNESİ

        Bu sezon 39 maçta 1.516 dakika süre alan genç yıldız, 5 gol 9 asistlik performans sergiledi.

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