Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...

DefanseCentral'in haberine göre; Ancelotti, maçın ardından Arda Güler'e, "Sen harika bir oyuncusun, bu kulüpte çok büyük maçlar oynayacaksın ama bugün Brahim’in sağdan boşluklara daha iyi tehdit oluşturabileceğini düşündük. Bu yüzden seni çıkarmak zorunda kaldık, çünkü Modric’i oyuna alacaktık, oyunu kontrol altına almamız gerekiyordu ve kaybediyorduk." dedi.