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        Haberler Magazin Anderson Talisca'nın sevgilisi Taksim'de - Magazin haberleri

        Talisca'nın sevgilisi Taksim'de

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Talisca'nın sevgilisi olan, Fenerbahçelilerin yeni yengesi Brezilyalı model Carolaine Freitas da İstanbul'a gelerek, soluğu Taksim Meydanı'nda aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 10:02 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:02
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        Yeni yengenin İstanbul'daki ilk günü
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        Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın El Nassr takımından transfer ettiği Anderson Talisca, dün kendisini, sarı - lacivertli formaya bağlayan imzayı attı.

        Daha önce Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu, dün Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Anderson Talisca'nın Brezilyalı sevgilisi Carolaine Freitas da İstanbul'a geldi.

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        Carolaine Freitas, Talisca'nın imza töreni sonrasında İstanbul'daki ilk gününde Taksim Meydanı'nı ziyaret etti. Freitas, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

        Anderson Talisca ile Brezilyalı model Carolaine Freitas'ın ilişkisi 2021'de başladı.

        Anderson Talisca ile Carolaine Freitas, geçtiğimiz yıllarda sık sık Türkiye'ye gelerek, İstanbul ve Kapadokya'yı ziyaret etti.

        Anderson Talisca, 2015'te Anna Paula Ramos ile evlenmiş, Maria Laura ve Samuel Davi adında iki çocuğu olmuştu. Ancak evlilikleri 2018'te sona erdi.

        Fenerbahçelilerin yeni yengesi
        Fenerbahçelilerin yeni yengesi Haberi Görüntüle
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        #Carolaine Freitas
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