Anderson Talisca: Son dönemde iyi performans gösteriyorum

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de iki gol atan Anderson Talisca, açıklamalarda bulundu.

"Artan performansı hakkında ne düşünüyor? sorusunu yanıtlayan Brezilyalı yıldız, "Son dönemde iyi performans gösteriyorum, bu nedenle mutluyum. Takımın performansı iyi olunca da bireysel performanslar da artıyor. Çok mutluyum." dedi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN DAHA ÇOK GOL ATMALIYIZ"

Sarı-lacivertli takımın hücum anlayışını anlatan Talisca, "Çok gol atan bir takımımız var. Sürekli rakip kaleyi arıyoruz, şut çekme fırsatları arıyoruz. Çok gol atmamız lazım ve savunmayı iyi yapmamız lazım bu ligde şampiyonluk için." şeklinde konuştu.