        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderson Talisca: Son dönemde iyi performans gösteriyorum - Fenerbahçe Haberleri

        Anderson Talisca: Son dönemde iyi performans gösteriyorum

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, 4-0'lık Konyaspor galibiyetinin ardından kendi performansına ilişkin, "Son dönemde iyi performans gösteriyorum" dedi.

        Giriş: 15.12.2025 - 22:55 Güncelleme: 15.12.2025 - 22:55
        "Son dönemde iyi performans gösteriyorum"
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de iki gol atan Anderson Talisca, açıklamalarda bulundu.

        "SON DÖNEMDE İYİ PERFORMANS GÖSTERİYORUM"

        "Artan performansı hakkında ne düşünüyor? sorusunu yanıtlayan Brezilyalı yıldız, "Son dönemde iyi performans gösteriyorum, bu nedenle mutluyum. Takımın performansı iyi olunca da bireysel performanslar da artıyor. Çok mutluyum." dedi.

        "ŞAMPİYONLUK İÇİN DAHA ÇOK GOL ATMALIYIZ"

        Sarı-lacivertli takımın hücum anlayışını anlatan Talisca, "Çok gol atan bir takımımız var. Sürekli rakip kaleyi arıyoruz, şut çekme fırsatları arıyoruz. Çok gol atmamız lazım ve savunmayı iyi yapmamız lazım bu ligde şampiyonluk için." şeklinde konuştu.

