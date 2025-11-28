Anderson Talisca: Suudi Arabistan Ligi, MLS'ten zayıf değil
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin seviyesiyle ilgili çıkan tartışmalara ilişkin, "Suudi Arabistan Ligi, MLS'ten zayıf değil" dedi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, daha önce formasını giydiği Suudi Arabistan Ligi'nin seviyesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Daha önce Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Brezilyalı oyuncu, MLS ile Suudi Ligi arasında fark olduğunu söyledi.
"SUUDİ ARABİSTAN LİGİ, MLS'TEN ZAYIF DEĞİL"
Talisca, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"Suudi Arabistan Ligi hiçbir zaman MLS'ten zayıf olmadı. Messi'nin takımı Suudi Arabistan'a geldi ve 0-6 kaybetti. Burada karşılaştırma bile olmaz."
"MLS'DE ÜNİVERSİTE OKUYAN FUTBOLCULAR VAR"
Talisca sözlerinin devamında, MLS'teki rekabet düzeyine dair eleştirilerini dile getirdi:
"Messi'nin oynadığı ligde hem futbol oynayıp hem üniversiteye giden oyuncular var. Bu bile çok büyük fark yaratıyor."
6-0'LIK MAÇI HATIRLATTI
Talisca'nın işaret ettiği maç, Şubat 2024'te Al-Nassr'ın Inter Miami'yi 6-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasıydı. O mücadelede Suudi Arabistan temsilcisi sahadan net bir skorla ayrılmış ve lig seviyesi üzerine tartışmalar yeniden gündeme gelmişti.
Fenerbahçeli yıldızın açıklamaları, futbol dünyasında MLS–Suudi Ligi karşılaştırmasını yeniden alevlendirdi.