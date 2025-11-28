Anderson Talisca: Suudi Arabistan Ligi, MLS'ten zayıf değil

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, daha önce formasını giydiği Suudi Arabistan Ligi'nin seviyesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Brezilyalı oyuncu, MLS ile Suudi Ligi arasında fark olduğunu söyledi.

"Suudi Arabistan Ligi hiçbir zaman MLS'ten zayıf olmadı. Messi'nin takımı Suudi Arabistan'a geldi ve 0-6 kaybetti. Burada karşılaştırma bile olmaz."

"MLS'DE ÜNİVERSİTE OKUYAN FUTBOLCULAR VAR"

Talisca sözlerinin devamında, MLS'teki rekabet düzeyine dair eleştirilerini dile getirdi:

"Messi'nin oynadığı ligde hem futbol oynayıp hem üniversiteye giden oyuncular var. Bu bile çok büyük fark yaratıyor."

6-0'LIK MAÇI HATIRLATTI

Talisca'nın işaret ettiği maç, Şubat 2024'te Al-Nassr'ın Inter Miami'yi 6-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasıydı. O mücadelede Suudi Arabistan temsilcisi sahadan net bir skorla ayrılmış ve lig seviyesi üzerine tartışmalar yeniden gündeme gelmişti.

Fenerbahçeli yıldızın açıklamaları, futbol dünyasında MLS–Suudi Ligi karşılaştırmasını yeniden alevlendirdi.