        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderson Talisca: Suudi Arabistan Ligi, MLS'ten zayıf değil - Fenerbahçe Haberleri

        Anderson Talisca: Suudi Arabistan Ligi, MLS'ten zayıf değil

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin seviyesiyle ilgili çıkan tartışmalara ilişkin, "Suudi Arabistan Ligi, MLS'ten zayıf değil" dedi.

        Giriş: 28.11.2025 - 20:56 Güncelleme: 28.11.2025 - 20:56
        "Suudi Arabistan Ligi, MLS'ten zayıf değil"
        Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, daha önce formasını giydiği Suudi Arabistan Ligi'nin seviyesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Daha önce Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Brezilyalı oyuncu, MLS ile Suudi Ligi arasında fark olduğunu söyledi.

        "SUUDİ ARABİSTAN LİGİ, MLS'TEN ZAYIF DEĞİL"

        Talisca, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

        "Suudi Arabistan Ligi hiçbir zaman MLS'ten zayıf olmadı. Messi'nin takımı Suudi Arabistan'a geldi ve 0-6 kaybetti. Burada karşılaştırma bile olmaz."

        "MLS'DE ÜNİVERSİTE OKUYAN FUTBOLCULAR VAR"

        Talisca sözlerinin devamında, MLS'teki rekabet düzeyine dair eleştirilerini dile getirdi:

        "Messi'nin oynadığı ligde hem futbol oynayıp hem üniversiteye giden oyuncular var. Bu bile çok büyük fark yaratıyor."

        6-0'LIK MAÇI HATIRLATTI

        Talisca'nın işaret ettiği maç, Şubat 2024'te Al-Nassr'ın Inter Miami'yi 6-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasıydı. O mücadelede Suudi Arabistan temsilcisi sahadan net bir skorla ayrılmış ve lig seviyesi üzerine tartışmalar yeniden gündeme gelmişti.

        Fenerbahçeli yıldızın açıklamaları, futbol dünyasında MLS–Suudi Ligi karşılaştırmasını yeniden alevlendirdi.

