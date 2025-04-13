Anderson Talisca: Takımdaki herkes çok kaliteli

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.

"GOL ATACAĞIMI HİSSETTİM"

"Açıkçası faul olduğu anda o topun başına geçtiğimde çok öz güvenliydim. Kaleci için çok zor bir top atabileceğim ve gol atabileceğim hissim vardı."