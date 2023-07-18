Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Andız ağacı nasıl ve nerede yetiştirilir? Andız ağacı bakımı, özellikleri, faydaları, budama teknikleri ve çeşitleri

        Andız ağacı, doğaseverlerin ve bahçıvanların değerini bildiği, zengin sağlık faydalarına sahip bir ağaç türüdür. Siz de bahçenizde andız ağacı yetiştirmeyi düşünüyorsanız o zaman bu yazımızı mutlaka okumalısınız. Andız ağacı nasıl yetiştirilir? Andız ağacı nerede yetişir? İşte andız ağacı bakımı ve daha fazlası…

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Andız ağacı nasıl ve nerede yetiştirilir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Andız ağacı, soğuk iklimleri seven ve yüksek ormanlık alanlarda yetişen bir ağaç türüdür. Kendine özgü bir görünüme sahip olan bu ağaç, servigiller ailesinin bir üyesidir ve çeşitli uygulamalar için kullanılan değerli bir ağaçtır. Bu yazımızda, andız ağacının nasıl yetiştirileceği, bakımının nasıl yapılacağı ve budama tekniklerinin yanı sıra, bu ağacın özelliklerini ve faydalarını da detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

        Andız Ağacı Özellikleri

        Andız ağacı servigiller ailesinin bir üyesi olup, boyu 15 ila 40 metreye kadar ulaşabilen bir ağaçtır. Bir ardıç türü olduğu için andız ardıcı denildiği de olur. Andız ağacı özellikleri:

        REKLAM
        • Andız ağacı, mavi-yeşil renkte iğne yapraklara sahiptir.
        • Bu ağacın kabuğu, gençken pürüzlü ve gri renkte olup yaşlandıkça koyulaşır ve çatlar.
        • Andız ağaçları, soğuk iklimlerde ve yüksek rakımlarda yetişir.
        • Andız ağacı meyveleri açık kahverengi, kırmızı ya da mora bakan mavi renkte olabilir.

        Andız Ağacı Çeşitleri

        Andız ağacı ardıç ağacı ile ortak familyadan gelir. Bunun yanı sıra katran ardıcına olan benzerliği ile de bilinmektedir. Andız ağacı aynı aileye ait olan birçok bitki türü ile geniş bir ailede bulunur. Bu aile, çeşitli ağaç ve çalı türlerini içerir, ancak bunlar genellikle andız ağacı ile karıştırılmaz. Bu sebeple andız ağacı tek bir tür olarak kabul edilebilir.

        Andız Ağacı Nerede Yetişir?

        Andız ağacı, soğuk iklimlerde ve yüksek rakımlarda yetişir. Doğal olarak Lübnan, Suriye, Türkiye'de Toros Dağları ve Kıbrıs'ta bulunurlar. Aynı zamanda Atlas Dağları'nda da doğal olarak bulunan türler vardır. Yetişmesi için genellikle kireçli topraklar ve bol güneş ışığı gereklidir. Andız ağacı, suyu iyi drenaj yapan topraklarda daha iyi performans gösterir.

        Andız Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

        REKLAM

        Andız ağacı yetiştirmek doğru bakım yöntemleriyle aslında kolay bir süreçtir. İşte adımlar:

        • Andız ağacı tohumları, ekimden önce bir süre önce soğuk stratejiye tabi tutulmalıdır. Bu, tohumların doğal kış koşullarını simüle eder ve çimlenmeyi tetikler.
        • Andız ağacı, nötr pH'ye sahip, iyi drenajlı toprakları tercih eder. Ayrıca, toprağın bol organik madde ile zenginleştirilmesi tavsiye edilir.
        • Tohumları, önce küçük saksılara ekmek daha kontrolü bir süreç sağlar. Ekim işleminden sonra tohumları mutlaka sulayın. Tohumların üzerini bir parça gazete kağıdı veya plastik bir örtü ile örtün.
        • Tohumlar çimlendikçe, örtüyü kaldırabilir ve genç fideleri doğrudan güneş ışığına maruz bırakabilirsiniz. Fideleri, toprak kurudukça sulamayı unutmayın.
        • Fideler, yaklaşık 15-20 cm yüksekliğe ulaştığında, daha büyük bir saksıya veya doğrudan toprağa dikilebilir.

        Andız Ağacı Nasıl Bakılır?

        REKLAM

        Andız ağacı nasıl sulanır sorusu bahçesinde andız ağacı yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği bir konudur. Andız ağacı genellikle bakımı kolay bir ağaç türüdür. Ancak, ağacın sağlıklı ve güzel kalabilmesi için bir takım işlemler gerektirir. İşte andız ağacı bakımı hakkında detaylar…

        • Sulama: Andız ağacı, özellikle gençken düzenli sulanmayı sever. Ancak, aşırı sulama köklerin çürümesine neden olabilir. Bu nedenle, toprağın üst tabakasının kurumasını bekleyin ve ardından ağacı derinlemesine sulayın.
        • Gübreleme: Andız ağacı, genellikle zengin, organik maddeyle dolu toprağı sever. Yılda birkaç kez, ağacın etrafına kompost veya yavaş salınımlı bir ağaç gübresi uygulayabilirsiniz.
        • Budama: Andız ağacı, özellikle gençken budamayı iyi tolere eder.

        Andız Ağacı Nasıl Budanır?

        Andız ağacını budamak, ağacın sağlıklı büyümesini ve formunu korumak için önemlidir. Aşağıda andız ağacı budama tekniklerini bulabilirsiniz:

        • Andız ağacını budamak için en iyi zaman, ilkbaharın sonları veya yazın başlarıdır. Bu, ağacın budamadan hemen sonra yeni büyüme başlatmasını sağlar.
        • Budama sırasında kullanılan aletlerin keskin ve temiz olması önemlidir. Bu, ağacın üzerinde düzgün kesimler yapmanızı sağlar ve hastalık veya böcek zararlarına karşı ağacı korur.
        • Budama işleminin ilk adımı, ölü, hasar görmüş veya hastalıklı dalları kesmektir. Bu dallar genellikle kuru, çatlamış veya renksizdir.
        • Andız ağacını budarken, ağacın genel formunu ve yapısını korumaya çalışın. Bu genellikle, ağacın doğal şeklini korurken, iç kısımlarına hava ve ışık ulaşmasını sağlayacak şekilde budama anlamına gelir.
        • Dalları keserken, aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Bir seferde ağacın yüzde 20'sinden fazlasını kesmemeye çalışın.

        Andız Ağacı Faydaları

        Andız ağacının sadece güzelliği ve gölge sağlama özellikleri değil, aynı zamanda birçok faydası da bulunmaktadır. İşte bunlardan birkaçı:

        • Erozyon Kontrolü: Andız ağacı, toprağı sıkıca tutan güçlü kök sistemine sahiptir. Bu, ağacın toprak erozyonunu önlemeye yardımcı olduğu anlamına gelir, bu da özellikle eğimli alanlarda önemlidir.
        • Hava Kalitesinin İyileştirilmesi: Tüm ağaçlar gibi, andız ağacı da fotosentez sırasında karbondioksiti emer ve oksijen üretir. Bu, hava kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur.
        • Vahşi Yaşam Habitatı: Andız ağacı, kuşlar, böcekler ve diğer vahşi yaşam türleri için önemli bir habitat oluşturur. Ağaçların meyveleri, birçok kuş ve memeli türü için besleyici bir yiyecek kaynağıdır.
        • Geleneksel Tıp: Andız ağacının bazı türleri, geleneksel tıpta kullanılır. Ağacın reçinesi, öksürük ve soğuk algınlığı belirtilerini hafifletmek için kullanılır.
        Ardıç ağacı nasıl ve nerede yetiştirilir?
        Ardıç ağacı nasıl ve nerede yetiştirilir?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Onana harekatı!
        Onana harekatı!
        Bayraktar AKINCI, Suudi Arabistan semalarında uçacak
        Bayraktar AKINCI, Suudi Arabistan semalarında uçacak
        Yıllık ücreti belli oldu
        Yıllık ücreti belli oldu
        Küresel ısınmaya karşı "beyaz renk" önerisi
        Küresel ısınmaya karşı "beyaz renk" önerisi
        Fırtına öncesi sessizlik!
        Fırtına öncesi sessizlik!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Beton mantar öldürüyordu!
        Beton mantar öldürüyordu!
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
        Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        Şöyle bir bakıyorum da, “El hayru fî mâ vaka’a” demekten başka yol görmüyorum
        Şöyle bir bakıyorum da, “El hayru fî mâ vaka’a” demekten başka yol görmüyorum
        Benzinli mi, dizel mi?
        Benzinli mi, dizel mi?
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        "Çocukları havuzda yalnız bırakmayın" uyarısı!
        "Çocukları havuzda yalnız bırakmayın" uyarısı!