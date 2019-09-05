Galatasaray'ın Brighton & Hove Albion'dan kiraladığı Florin Andone ile ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Premier Lig ekibinin menajeri Graham Potter, oyuncunun durumunu takip edeceklerini ve devre arasında geri çağırabileceklerini söyledi.

Andone'nin Galatasaray'a kiralanmasını değerlendiren Brighton Menajeri Graham Potter şöyle konuştu:

"Andone, Galatasaray'a giderek düzenli oynama şansı buldu. Kendisi zaten Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu. Andone'ye yeni sezon için en iyi dileklerimi sunuyorum. Umarım başarılı olur. Andone'yi ocak ayında geri çağırma hakkına sahibiz. Onu Galatasaray'da yakından takip edeceğiz."

Galatasaray, Rumen futbolcu için 700 bin euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon euro maaş ödeyecek.