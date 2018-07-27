Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, Ülker Stadı'nda düzenlenen törenle imzayı attı. Comolli'nin Fenerbahçe'de göreve gelmesiyle kendisine telefonla tekfilte bulunduğpunu söyleyen Ayew, bu projenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew'in hayat hikayesi, hangi takımda oynadığı merak ediliyor. Peki, Andre Ayew kimdir? Andre Ayew kaç yaşında? Andre Ayew hangi takımda oynadı? İşte Andre Ayew'in hayat hikayesi...

ANDRE AYEW KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Andre Ayew 17 Aralık 1989 (29) tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Ganalı olan Ayew, 1999 yılında altyapısına başladığı Nania FC takımında 2005 yılına kadar forma giydi. Altyapı kariyerine Marseille'de devam eden futbolcu burada iki sene top koşturdu ve 2007 yılında Marseille'de profesyonel kariyerine başladı. Marseiller'de olduğu dönemde 2008-2009 yılında Lorient, 2009-2010 sezonunda ise AC Arles-Avignon takımında kiralık olarak oynadı.

2015-16 sezonunda Swansea City'e transfer olan Ayew burada çıktığı 34 maçta 12 gole imza attı. Daha sonra 2016-18 yılları arasında West Ham United'da forma giymeye başlayan futbolcu, burada oynadığı 43 maçta 9 gol kaydetti. 2018 yılında yeniden Swansea City'e transfer olan Ayew, 2018-19 sezonu için Fenerbahçe'ye kiralık olarak imza attı.

Gana U-20 Milli Takımı ile çıktığı 12 maçta 4 gol atan futbolcu, A Milli Takımı ilse çıktığı 76 maçta rakip ağları 14 kez havalandırdı.

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