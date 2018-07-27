Fenerbahçe'nin Swansea City'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve dün İstanbul'a getirdiği Andre Ayew için imza töreni düzenleniyor.

Damien Comolli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Ayew, hücum hattımız için çok önemli bir takviye oldu. Cocu'nun da takımda görmek istediği isimlerin başında geliyordu. Ayew, takımla çalışmalara yarın başlayacak. Kendisi şu anda fit durumda. Çünkü Swansea ile sezon başı kampındaydı.

Ayew'i 1 yıllığına kadromuza kattık. İstersek Ayew'i kadroya katma hakkımız var. Kendisi hazır durumda ve bize çok katkı sağlayacak.

Andre Ayew'i niye istedik? Çünkü o çok yönlü bir oyuncu. Siz bir futbolcuya 'Fenerbahçe'ye neden geldiniz?' diye sorarsanız cevabı çok basit: Kazanmak!"

"BURADAKİ PROJEYE İNANARAK GELDİM"

Andre Ayew'in ilk açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe'nin ilgisi beni çok mutlu etti. Buradaki projeye inandım ve geldim. Fenerbahçe'nin geleceği çok parlak"

— Habertürk Spor (@HTSpor) July 27, 2018

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