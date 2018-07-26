4 | 11

Kiralık olarak forma giyip tecrübe kazandıktan sonra kariyerinin en etkileyici sezonunu Marsilya formasıyla 2010-2011 sezonunda geçirdi. Sahaya çıktığı 51 maçta 13 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koyan Ganalı oyuncu adını kısa sürede duyurdu. Ayew, Marsilya'da toplam 209 maçta 60 gol atıp, 25 asist üretti. Andre Ayew, kulüp kariyerinde 355 maça çıktı ve bu mücadelelrde 91 gol atıp 42 de asist yaptı. Gana Milli Takımı'nda ise 76 maçta 14 gol kaydetti.