Fenerbahçe Kulübü, Ganalı futbolcu Andre Ayew'in bir yıllığına kiralanması konusunda kulübü Swansea City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City Kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullandıldı.
Fenerbahçe ayrıca, Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Andre Ayew, yarın (perşembe) İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağını da duyurdu.
Andre Ayew, 17 Aralık 1989’da Fransa'da Seclin'de dünyaya geldi. 2007 yazında Marsilya B’de futbolculuğa başlayan Ganalı futbolcu, bir sezon A Takımda forma giydikten sonra yine Fransa ekibi Lorient kulübüne kiralandı. 3 sene boyunca Ligue 1'de farklı takımlara kiralanan Ayew, 2010-2015 yılları arasında ise Marsilya’da forma giymeyi sürdürdü.
Kiralık olarak forma giyip tecrübe kazandıktan sonra kariyerinin en etkileyici sezonunu Marsilya formasıyla 2010-2011 sezonunda geçirdi. Sahaya çıktığı 51 maçta 13 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koyan Ganalı oyuncu adını kısa sürede duyurdu. Ayew, Marsilya'da toplam 209 maçta 60 gol atıp, 25 asist üretti. Andre Ayew, kulüp kariyerinde 355 maça çıktı ve bu mücadelelrde 91 gol atıp 42 de asist yaptı. Gana Milli Takımı'nda ise 76 maçta 14 gol kaydetti.
SON İKİ TRANSFERİ DE 20 MİLYON EURO ÜZERİ!
8 Ağustos 2016'da West Ham United'a 24 milyon Euro'ya transfer olan Andre Ayew, geçen sezon devre arası transfer döneminin son günlerinde tekrardan Swansea City'ye dönmüştü. Galler temsilcisi, Ganalı yıldız için West Ham United'a 22 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
HEM VALBUENA HEM DE GOMIS'LE TAKIM ARKADAŞIYDI!
Andre Ayew, Fenerbahçe'de forma giyen Fransız yıldız Mathieu Valbuena ile birlikte Marsilya'da 4 sezon birlikte forma giymişti. Ganalı yıldız, şu anda Galatasaray formasını terleten Bafetimbi Gomis'le de Swansea'de takım arkadaşıydı.
BABASI DA FUTBOLCUYDU!
Andre Ayew'in babası, asıl adı Abedi Ayew olan ve futbol zekası ile oyun stili nedeniyle efsanevi Brezilyalı Pele'ye benzetilerek Pele lakabını almış bir futbolcu. Abedi Pele adıyla tanınan baba Ayew, futbol kariyerinde 3 kez üst üste Afrika'da yılın futbolcusu seçilmişti. Abedi Pele kariyeri boyunca Lyon, Marsilya, Torino ve Lille gibi takımlarda forma giymişti.
Ayew, yıllar önce verdiği bir röportajda babasını şu sözlerle anlatmıştı:
"Futbol sayesinde babam yoksulluktan kaçtı. Biz Gana'nın kuzeyindeniz ve ordaa her şey güllük gülistanlık değildir. Babamın fark yaratabilmesi için de tek yok futboldu."
"Bazı insanlar onun Brezilyalı Pele'ye benzediğini söylüyordu ama tek ortak noktaları ikisinin de topu ayağında isteyip, durdurulmaz olmalarıydı. Bana hep, yüzünü güldürecek tek şeyin kardeşlerim ile birlikte en iyi ligde oynamamız olduğunu söylerdi."
KARDEŞLERİ DE FUTBOLCU!
Andre Ayew'in kardeşi olan Jordan Ayew Swansea'de, diğer kardeşi Ibrahim Ayew ise Cebelitarık'ın Europa FC takımında forma giyiyor.
AMCASI, YOZGAT'TA OYNAMIŞTI!
Andre Ayew'in amcası Kwame Ayew, 2000 yılında Sporting Lizbon'dan Yimpaş Yozgatspor'a transfer olmuştu. Kwame Ayew, 1 yıl oynadıktan sonra da oradan Kocaelispor'a geçmişti. Ayew, 9 Aralık 2002'de Türkiye'den ayrılarak Çin Ekibi eski adıyla SY Ginde, bugünki adıyla ise Guangzhou R&F'a transfer olmuştu.
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