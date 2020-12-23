Andrea Bertolacci, Karagümrük'te

Süper Lig'in ikinci yarısı için kadroyu güçlendirme çalışmalarına hız veren Karagümrük, üçüncü bombayı da patlattı. İtalyan yıldız Fabio Borini ve milli futbolcu Emre Çolak'ı kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, bir ismi daha kadrosuna dahil etmek üzere. Futbola Roma altyapısında başlayan ve ardından Roma, Lecce, Genoa formaları giyen İtalyan orta saha, 2015 yılında 21 milyon Euro karşılığında Milan'ın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Sampdoria ile anlaşan Bertolacci, bu yıl takımıyla anlaşmaya varamadı. Boşta olan yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemeyen Karagümrük, Andrea Bertolacci'yi dün akşam İstanbul'a getirdi. Bugün sağlık kontrollerinden geçen yıldız oyuncunun kendisini 2022'ye kadar Karagümrük'e bağlayan imzayı atması bekleniyor. Daha önce Milan forması giyen isimlerden Biglia ve Borini'yi alan İstanbul ekibi, Bertolacci'yle birlikte bu sayıyı 3'e çıkarmış oldu. 20 yaşındaki futbolcu daha önce İtalya Milli Takımı formasını da 5 kez giydi.

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