Android 12 ile cihazlarda yeni detaylar ortaya çıkacak. Beta sürümü bir süre önce kullanıma sunulan Android 12 için sürüm cihazlara peyderpey yönlendirilecek. Peki, Android 12 ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar...

ANDROİD 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Android 12, cihazlardaki performans ve kararlılığa yönelik iyileştirmelerle de öne çıkacak. Sürümün en geç Ekim ayında yayında olması bekleniyor.

Geçen yıl Android 11 lansmanı için Google, ilk beta sürümünü Haziran’da ve son final sürümünü de Eylül başında yayınlamıştı. Bu yıl da benzer bir program olması bekleniyor.

ANDROID 12 ÖZELLİKLERİ

Daha kolay Wi-Fi paylaşımı

Ekran görüntülerine daha zengin işaretlemeler

Duvar kağıdıyla uyumlu renklerde simgeler

AVIF resim formatı desteği

Bildirimlere çeşitli iyileştirmeler

Desteklenmeyen uygulamalara video kod çevrimi

Kayan ekran görüntüsü alma özelliği

Daha iyi bir Hızlı Ayarlar menüsü

Daha iyi bir tek elle kullanım modu

İki uygulamanın tek ekranda olduğu arayüz gelişecek

Ses kaynağı seçimi

Zengin içerik ekleme

Daha iyi çerez deneyimi

Pixel 5’te gizlenebilen selfie kamerası

Daha büyük ekranlar için optimizasyon