Android 12 ile cihazlarda yeni detaylar ortaya çıkacak. Beta sürümü bir süre önce kullanıma sunulan Android 12 için sürüm cihazlara peyderpey yönlendirilecek. Peki, Android 12 ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar...
ANDROİD 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Android 12, cihazlardaki performans ve kararlılığa yönelik iyileştirmelerle de öne çıkacak. Sürümün en geç Ekim ayında yayında olması bekleniyor.
Geçen yıl Android 11 lansmanı için Google, ilk beta sürümünü Haziran’da ve son final sürümünü de Eylül başında yayınlamıştı. Bu yıl da benzer bir program olması bekleniyor.
ANDROID 12 ÖZELLİKLERİ
Daha kolay Wi-Fi paylaşımı
Ekran görüntülerine daha zengin işaretlemeler
Duvar kağıdıyla uyumlu renklerde simgeler
AVIF resim formatı desteği
Bildirimlere çeşitli iyileştirmeler
Desteklenmeyen uygulamalara video kod çevrimi
Kayan ekran görüntüsü alma özelliği
Daha iyi bir Hızlı Ayarlar menüsü
Daha iyi bir tek elle kullanım modu
İki uygulamanın tek ekranda olduğu arayüz gelişecek
Ses kaynağı seçimi
Zengin içerik ekleme
Daha iyi çerez deneyimi
Pixel 5’te gizlenebilen selfie kamerası
Daha büyük ekranlar için optimizasyon
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