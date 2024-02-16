'Andy Warhol Sergisi'ne yeni eserler katıldı

İstanbul Lale Müzesi’nde yer alan “Andy Warhol Sergisi” yeni eserler ile zenginleşti. Ekim ayında Berton Group ve Panoffect sponsorluğunda İstanbul Lale Müzesi’nde açılan sergiye 17 eser ilave edildi. Sergiye Andy’nin kedi, kelebek, astronot gibi eserleri de dahil oldu.

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Öte yandan Slovakya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sona Budayova ve Slovakya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Avukat Onur Sümer’in desteğiyle Lale Müzesi dün akşam, birçok ülkenin İstanbul’da bulunan diplomatik misyon yetkililerini bu sergi vesilesiyle ağırladı.

Andy Warhol

Slovak asıllı ressam, grafik tasarımcı ve film yapımcısı olan Andy Warhol, yaratıcı eserleri ve benzersiz tarzıyla sanat dünyasında ve popüler kültürde unutulmaz izler bırakmış; çağdaş sanatın dönüm noktalarından biri olmuştur. Pop-Art akımının önde gelen temsilcilerinden olan Warhol, sanat dünyasına getirdiği radikal yaklaşımlarla tanınıyor. 1928 yılında doğan Andy Warhol, Slovak bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş; sanat kariyerine ticari illüstrasyonlar yaparak başlamış, zamanla modern sanat dünyasının en renkli ve çarpıcı figürlerinden biri olmuştur.

“Andy Warhol Pop-Art İstanbul Sergisi” 31 Mart 2024 tarihine kadar İstanbul Lale Müzesi’nde devam edecek. Serginin tamamlanmasının ardından eserlerin bir bölümü Türkiye’nin muhtelif illerinde sergilenecek. Biletleri Biletix ve Passo üzerinden satılan sergi, Emirgan, İstanbul Lale Müzesi’nde haftanın 7 günü saat 10:00-21:00 arasında gezilebilir.