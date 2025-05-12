Variety'nin haberine göre; ABD’li ünlü oyuncu Angelina Jolie, 78. Cannes Film Festivali’nde Trophée Chopard ödülünün 25'inci yıl dönümünün 'vaftiz annesi' olarak yer alacak.

Angelina Jolie, 16 Mayıs’ta Cannes’daki Carlton Plajı’nda düzenlenecek özel bir törende, ödülü genç oyuncular; Marie Colomb ile Finn Bennett’e takdim edecek. Tören, Cannes Film Festivali Başkanı Iris Knobloch, Genel Delegat Thierry Frémaux ve Chopard Eş Başkanı Caroline Scheufele’nin ev sahipliğinde bir akşam yemeği sırasında gerçekleştirilecek.

REKLAM Caroline Scheufele, Angelina Jolie’yi Trophée Chopard’ın vaftiz annesi olarak ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek; "Angelina Jolie’nin olağanüstü film kariyeri ve dünyada fark yaratmaya olan bağlılığı onu mükemmel bir rol model yapıyor. Bu yıl, ödül alacak genç yeteneklerin, Jolie’nin deneyimlerinden ilham alacağına eminim" dedi.

Caroline Scheufele Angelina Jolie de, Cannes Film Festivali'nde vaftiz anne olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek; "Genç sanatçılarla tanışma ve onların olağanüstü işlerine tanıklık etme fırsatı bulacağım için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Fransız oyuncu Marie Colomb, özellikle 'Laetitia' dizisindeki performansıyla dikkat çekmiş ve César ödüllü 'Les Magnétiques' ve 'As Bestas' gibi filmleriyle takdir kazandı. Marie Colomb İrlandalı - İngiliz oyuncu Finn Bennett ise son olarak 'Warfare' filminde rol aldı ve 'True Detective: Night Country' dizisinde yer aldı. Yakında 'Game of Thrones' spin-off'u 'A Knight of the Seven Kingdoms'ta Aerion Targaryen olarak başrol oynayacak.