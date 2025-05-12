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        Haberler Magazin Angelina Jolie, 78. Cannes Film Festivali'nde vaftiz anne olarak yer alacak- Magazin haberleri

        Angelina Jolie, 78. Cannes Film Festivali'nde vaftiz anne olarak yer alacak

        Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, 16 Mayıs'ta düzenlenecek Trophée Chopard ödül töreninde, genç oyuncular Marie Colomb ve Finn Bennett'e ödüllerini takdim edecek. 78'inci Cannes Film Festivali'nde 'vaftiz anne' olarak yer alacak olan Jolie, genç yeteneklerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 23:26 Güncelleme: 12.05.2025 - 23:34
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        Festivalde vaftiz anne olacak
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        Variety'nin haberine göre; ABD’li ünlü oyuncu Angelina Jolie, 78. Cannes Film Festivali’nde Trophée Chopard ödülünün 25'inci yıl dönümünün 'vaftiz annesi' olarak yer alacak.

        Angelina Jolie, 16 Mayıs’ta Cannes’daki Carlton Plajı’nda düzenlenecek özel bir törende, ödülü genç oyuncular; Marie Colomb ile Finn Bennett’e takdim edecek. Tören, Cannes Film Festivali Başkanı Iris Knobloch, Genel Delegat Thierry Frémaux ve Chopard Başkanı Caroline Scheufele’nin ev sahipliğinde bir akşam yemeği sırasında gerçekleştirilecek.

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        Caroline Scheufele, Angelina Jolie’yi Trophée Chopard’ın vaftiz annesi olarak ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek; "Angelina Jolie’nin olağanüstü film kariyeri ve dünyada fark yaratmaya olan bağlılığı onu mükemmel bir rol model yapıyor. Bu yıl, ödül alacak genç yeteneklerin, Jolie’nin deneyimlerinden ilham alacağına eminim" dedi.

        Caroline Scheufele

        Angelina Jolie de, Cannes Film Festivali'nde vaftiz anne olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek; "Genç sanatçılarla tanışma ve onların olağanüstü işlerine tanıklık etme fırsatı bulacağım için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

        Fransız oyuncu Marie Colomb, özellikle 'Laetitia' dizisindeki performansıyla dikkat çekmiş ve César ödüllü 'Les Magnétiques' ve 'As Bestas' gibi filmleriyle takdir kazandı.

        Marie Colomb

        İrlandalı - İngiliz oyuncu Finn Bennett ise son olarak 'Warfare' filminde rol aldı ve 'True Detective: Night Country' dizisinde yer aldı. Yakında 'Game of Thrones' spin-off'u 'A Knight of the Seven Kingdoms'ta Aerion Targaryen olarak başrol oynayacak.

        Finn Bennett

        2001’de yaratılan Trophée Chopard, her yıl umut vadeden bir kadın ve bir erkek sinema yeteneğini ödüllendiriyor. Geçmiş kazananlar arasında 'Marion Cotillard', 'Diane Kruger', 'Léa Seydoux', 'Florence Pugh' ve 'Jessie Buckley' gibi isimler yer alıyor. Angelina Jolie, 'Charlize Theron', 'Cate Blanchett' ve 'Julia Roberts' gibi prestijli isimlerin katıldığı vaftiz anneleri kadrosuna dâhil oluyor. Geçen yıl, 'Demi Moore' ödülü 'Sophie Wilde' ve 'Mike Faist'e takdim etmişti.

        Demi Moore

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

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        #Trophée Chopard
        #78. Cannes Film Festivali
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