Angelina Jolie, oyunculuğa 1982'de henüz 7 yaşındayken 'Lookin to Get Out' adlı sinema filmiyle başladı.

Ünlü oyuncu Jon Voight'ın kızı olan Angelina Jolie, genç kızlık dönemlerinde video klipler ve kısa filmler için kamera karşısına geçerken ilk çıkışını 1995 yapımı 'Bilgisayar Korsanları' ile yaptı.