Küresel şöhrete, 2001 yapımı 'Lara Croft: Tomb Raider' ile ulaşan Angelina Jolie, sonraki yıllarda Brad Pitt ile olan ilişkisi ve evliliğiyle sürekli gündemde yer aldı.

Uzun zaman aşkın sembolü olarak gösterilen Angelina Jolie ile Brad Pitt, 2016'da ayrıldı. Ki karşılıklı suçlamalarla devam eden boşanma davası hâlâ sürüyor.

Angelina Jolie, özel hayatından sonra kariyerinde de radikal bir karar aldığı ileri sürüldü