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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Angelina Jolie oyunculuğu bırakmaya hazırlanıyor

Angelina Jolie'nin kariyerine veda edeceği ileri sürüldü. 40 yıllık mesleki hayatını sonlandıracağı iddia edilen Jolie, en son 2021'de kamera karşısına geçmişti

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  • Angelina Jolie oyunculuğu bırakmaya hazırlanıyor - Magazin haberleri

    Angelina Jolie, oyunculuğa 1982'de henüz 7 yaşındayken 'Lookin to Get Out' adlı sinema filmiyle başladı.

    Ünlü oyuncu Jon Voight'ın kızı olan Angelina Jolie, genç kızlık dönemlerinde video klipler ve kısa filmler için kamera karşısına geçerken ilk çıkışını 1995 yapımı 'Bilgisayar Korsanları' ile yaptı. 
  • Angelina Jolie oyunculuğu bırakmaya hazırlanıyor - Magazin haberleri

    Küresel şöhrete, 2001 yapımı 'Lara Croft: Tomb Raider' ile ulaşan Angelina Jolie, sonraki yıllarda Brad Pitt ile olan ilişkisi ve evliliğiyle sürekli gündemde yer aldı. 

    Uzun zaman aşkın sembolü olarak gösterilen Angelina Jolie ile Brad Pitt, 2016'da ayrıldı. Ki karşılıklı suçlamalarla devam eden boşanma davası hâlâ sürüyor. 

    Angelina Jolie, özel hayatından sonra kariyerinde de radikal bir karar aldığı ileri sürüldü
  • Angelina Jolie oyunculuğu bırakmaya hazırlanıyor - Magazin haberleri

    The Sun'ın haberine göre; kariyerinin son döneminde yer aldığı projeler konusunda oldukça seçici davranan Jolie, emekli olabilir.
  • Angelina Jolie oyunculuğu bırakmaya hazırlanıyor - Magazin haberleri

    KENDİ MARKASINI KURACAK

    Kıyafet ve mücevher üzerine marka çıkarma planı olduğu öne sürülen Angelina Jolie'nin on yıldan uzun bir süredir bu proje üzerinde çalıştığı konuşuluyor.
  • Angelina Jolie oyunculuğu bırakmaya hazırlanıyor - Magazin haberleri

    Özellikle 'sürdürülebilir moda' konusunda bilinç yaratmak isteyen Jolie'nin, Gwyneth Paltrow'un markası gibi bir girişimde de bulunmak istediği belirtildi.
  • Angelina Jolie oyunculuğu bırakmaya hazırlanıyor - Magazin haberleri

    Oyuncunun kızları Zahara ve Shiloh, kırmızı halı seçimlerini daha önce giydikleri kıyafetlerden yana yaparak sürdürülebilirlik mesajı vermişti.
  • Angelina Jolie oyunculuğu bırakmaya hazırlanıyor - Magazin haberleri

    O DA GÜZELLİK MARKASI ÇIKARDI

    Öte yandan oyuncunun eski eşi Brad Pitt de geçtiğimiz aylarda güzellik sektörüne adım atmıştı.

    Markasını duyuran Pitt, verdiği röportajda, "Yaşlanmaktan kaçmak istemiyorum. Bu kaçamayacağımız bir konsept. Toplumumuzun bunu daha çok kabullenmesini isterdim" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, AA

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