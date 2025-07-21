Angelina Jolie ve Brad Pitt'in oğlu Knox boks dersinde kanlar içinde kaldı

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Knox Jolie-Pitt, Los Angeles'ta Muay Thai antrenmanı yaparken görüntülendi.

Boks tekniği dersinde olan Knox kanayan burnuna müdahale edilmiş haliyle objektife yansıdı.

Sıkı çalışma sonucu vücudunda gözle görülür şekilde gelişme olduğu anlaşılan 17 yaşındaki Knox, geçen hafta California’da Muay Thai turnuvasına katılmıştı.

2016'da ayrılan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in tek biyolojik oğlu olan ve Vivienne ile ikiz kardeş olan Knox, geçtiğimiz günlerde annesinden otomobil kullanma dersi alırken görüntülenmişti.

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Muay Thai dersinden çıkan Knox'un burnunda kanama izleri vardı

Geçtiğimiz günlerde Los Feliz'de annesi Angelina Jolie ile birlikte otomobilin içinde görülen Knox, direksiyon başına geçti ve sürüş denemesi yaptı.

ABD'de 16 - 18 yaş arasındaki kişilere 'kısıtlı ehliyet' veriliyor. Bu ehliyet, bağımsız olarak araç kullanma izni sağlasa da genellikle gece araç kullanma veya araçta yolcu bulundurma konusunda sınırlamalar içeriyor.