Angelino: Hedefim İspanya Milli Takımı

İtalyan ekibi Roma'nın sol beki Angelino, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yla karşılaşacakları maçın öncesinde konuştu.

İŞTE EN BÜYÜK HEDEFİ

Ayrıca ülkesi İspanya'nın milli takımına seçilmenin kendisinin hayali olduğunu belirten 28 yaşındaki isimm, "İspanya Milli Takımı'nın kadrosuna davet edilmek benim hayalim ve kendim için belirlediğim bir hedef. Çok çalışarak bunu başarabilir ve çağrılmayı hak edebilirim." sözlerini sarf etti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Roma forması ile tüm kulvarlarda 38 maça çıkan ve 3244 dakika sahada kalan Angelino, 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.