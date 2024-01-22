Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, Türkiye Su Enstitüsü tarafından hazırlanan Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında Mukayeseli Performans Değerlendirmesi Haziran 2022 Raporu’nu değerlendirdi. Raporun, Türkiye’de birçok büyükşehrin altyapı olarak ani sellerdeki risklere hazır olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Rapora göre iklim değişikliği sonucunda değişen yağış rejimi özellikle çarpık gelişen kentlerimizde ani sel riskini arttırdı. Kısa süreli kuvvetli ve bölgesel sağanak geçişli yağışların artan şiddeti ve sıklığı kentlerdeki altyapı sorunlarını da ortaya çıkardı.

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24 BÜYÜKŞEHRİN VERİLERİ ANALİZ EDİLDİ

Su politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, raporu şöyle değerlendirdi: “Kentlerin altyapısında atık su ve yağmur suyu sistemlerinin durumu hakkında bilgi veren en önemli veri o kentin ayrık sistem yüzdesidir. Bu kapsamda Türkiye Su Enstitüsü tarafından hazırlanan Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında Mukayeseli Performans Değerlendirmesi çalışmasında ayrık ve birleşik sistem yüzdeleri sorgulanmıştır. Birleşik sistemler kanalizasyon suyu ve yağmur suyunu aynı sistem içinde toplayıp uzaklaştırmaya çalışan sistemlerdir. Ayrık sistem ise kanalizasyon sisteminin yanına bir de ayrık olarak yağmur suyunu toplama ve uzaklaştırma sisteminin olmasıdır.

Bu çalışmada 24 büyükşehrin su ve kanalizasyon idareleri tarafından paylaşılan verileri analiz edildiğinde nüfusun yüzde 65’inin yaşadığı kentlerde ortalama ayrık sistem yüzdesinin yüzde 53 olduğu belirlenmiştir."