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        Haberler Gündem Güncel Aniden yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı | Son dakika haberleri

        Aniden yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı

        İstanbul Sultangazi'de aniden yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı. Kaldırımdaki mantar dubaya kafasını çarparak yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:30
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        Aniden yola fırlayan çocuğa çarptı
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        Sultangazi'de dün saat 12.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde karşıya geçmek için aniden yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı.

        Motosikletin çarpmasıyla savrulan çocuk kaldırımdaki mantar dubaya kafasını çarparak yaralandı.

        Motosiklet sürücüsü ve çevredekiler yaralı çocuğun yardımına koşarken olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdüğü çocuğun gün içerisinde taburcu edildiği öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #motosiklet kazası
        #İstanbul Sultangazi
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