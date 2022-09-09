Animasyon şefi ile eşinin feci sonu!

SÜRÜCÜ İLE EŞİ KURTULAMADI

Kazada otomobil sürücüsü Tarık Taşar ile eşi Gül Taşar yaşamını yitirdi. Otobüs şoförü ile 2 rehber ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Tarık ve Gül Taşar çiftinin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otobüs sürücüsü Muzaffer Ş. ise gözaltına alındı.