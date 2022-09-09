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Animasyon şefi ile eşinin feci sonu! Tur otobüsüyle çarpıştılar

Antalya'nın Serik ilçesinde tur otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada otomobilin sürücüsü Tarık Taşar ile eşi Gül Taşar hurdaya dönen araçta hayatını kaybetti. 5 yıldızlı bir otelde animasyon ve eğlence şefliği yapan Tarık Taşar'ın mesai sonrası eşiyle eve giderken kazanın yaşandığı bildirildi

Animasyon şefi ile eşinin feci sonu!
Animasyon şefi ile eşinin feci sonu!
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DHA

Antalya'da tur otobüsüyle çarpışan otomobildeki animasyon şefi Tarık Taşar (41) ile eşi Gül Taşar (39) feci şekilde yaşamını yitirdi.

Serik ilçesi Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde bugün saat 02.00 sıralarında, Kadriye Mahallesi yönüne giden Muzaffer Ş. yönetimindeki 07 ANT 266 plakalı tur otobüsü ile karşı yönden gelen Tarık Taşar yönetimindeki 31 EP 034 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

SÜRÜCÜ İLE EŞİ KURTULAMADI

Kazada otomobil sürücüsü Tarık Taşar ile eşi Gül Taşar yaşamını yitirdi. Otobüs şoförü ile 2 rehber ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Tarık ve Gül Taşar çiftinin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otobüs sürücüsü Muzaffer Ş. ise gözaltına alındı.

MESAİ SONRASI EVE GİDİYORLARMIŞ

Tarık Taşar'ın 5 yıldızlı bir otelde animasyon ve eğlence şefliği yaptığı, mesai sonrası eşiyle eve giderken kazanın yaşandığı bildirildi. 3 çocuğu olduğu belirtilen çiftin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Hatay´ın İskenderun ilçesine gönderilecek.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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