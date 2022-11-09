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Anıtkabir ziyaret saatleri

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü sebebiyle "Anıtkabir kaçta açılıp kapanıyor?" sorusu gündem oldu.

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  • Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde tüm ülkede sevgi ve saygı ile anılacak. Günün anlam ve önemi sebebiyle vatandaşlar tarafından Anıtkabir açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor.
  • Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri

    ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

    01 Şubat - 14 Mayıs Tarihleri Arasında

    Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:30

    15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında

    Açılış: 09:00 - Kapanış: 17:00

    01 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında

    Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:00
  • Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri

    10 KASIM'DA ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

    10 Kasım’da Anıtkabir için özel bir saat uygulaması yok. Eğer bir etkinlik düzenlenecekse bu önceden bildiriliyor. Etkinlik olmaması durumunda Anıtkabir saat 09.00’da açılacak ve 16.00’ya kadar ziyarete açık olacak.
  • Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri

    ANITKABİR NE ZAMAN YAPILDI?

    Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını içeren Anıtkabir, Emin Onat ile Orhan Arda'nın tasarımıdır. Anıtkabir'in inşası 1944 yılında başlamış 1953 yılında ise bitmiştir.

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