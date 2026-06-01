Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ANKARA 1 HAZİRAN BARAJLAR: ASKİ 1 Haziran barajlarda ne kadar su kaldı?

        Ankara 1 Haziran baraj doluluk oranları: ASKİ 1 Haziran barajlarda ne kadar su kaldı?

        1 Haziran itibarıyla yaz mevsiminin etkisini göstermeye başlaması ve hava sıcaklıklarının belirgin şekilde yükselmesiyle birlikte başkentlilerin gündeminde su kaynaklarına dair endişeler öne çıkıyor. "Bu yaz su sıkıntısı yaşanır mı?" ve "Barajlardaki doluluk oranı ne durumda?" soruları sıkça araştırılıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ise merak edilen bu sorulara yanıt niteliğinde güncel baraj doluluk verilerini paylaştı. İşte ASKİ tarafından açıklanan son baraj doluluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1 Haziran itibarıyla yaz mevsiminin etkisini göstermeye başlaması ve hava sıcaklıklarının belirgin şekilde yükselmesiyle birlikte başkentlilerin gündeminde su kaynaklarına dair endişeler öne çıkıyor. “Bu yaz su sıkıntısı yaşanır mı?” ve “Barajlardaki doluluk oranı ne durumda?” soruları sıkça araştırılıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ise merak edilen bu sorulara yanıt niteliğinde güncel baraj doluluk verilerini paylaştı. İşte ASKİ tarafından açıklanan son baraj doluluk oranları...

        2

        ASKİ 1 HAZİRAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan 1 Haziran 2026 tarihli verilere göre, Ankara’daki barajların doluluk oranı yüzde 48,85 olarak kaydedildi.

        3

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 85.71

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 43.27

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 71.21

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 81.74

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 72.05

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 34.21

        Peçenek Barajı: Yüzde 27,48

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 5.20

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Hız sınırlarına mutlaka uyun"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tatil dönüşündeki sürücülere emniyet kemeri takmaları ve mola vermeleri uyarısında bulundu. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Doblo yuvasına dönüyor
        Doblo yuvasına dönüyor
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        Dünya nüfusunun yüzde 55’i bu çemberin içinde yaşıyor!
        Dünya nüfusunun yüzde 55’i bu çemberin içinde yaşıyor!
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Karadeniz'de sel tehlikesi
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Karadeniz'de sel tehlikesi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi