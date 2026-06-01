Ankara 1 Haziran baraj doluluk oranları: ASKİ 1 Haziran barajlarda ne kadar su kaldı?
1 Haziran itibarıyla yaz mevsiminin etkisini göstermeye başlaması ve hava sıcaklıklarının belirgin şekilde yükselmesiyle birlikte başkentlilerin gündeminde su kaynaklarına dair endişeler öne çıkıyor. "Bu yaz su sıkıntısı yaşanır mı?" ve "Barajlardaki doluluk oranı ne durumda?" soruları sıkça araştırılıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ise merak edilen bu sorulara yanıt niteliğinde güncel baraj doluluk verilerini paylaştı. İşte ASKİ tarafından açıklanan son baraj doluluk oranları...
ASKİ 1 HAZİRAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan 1 Haziran 2026 tarihli verilere göre, Ankara’daki barajların doluluk oranı yüzde 48,85 olarak kaydedildi.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: Yüzde 85.71
Çamlıdere Barajı: Yüzde 43.27
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 71.21
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 81.74
Kargalı Barajı: Yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 72.05
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 34.21
Peçenek Barajı: Yüzde 27,48
Türkşerefli Barajı: Yüzde 5.20