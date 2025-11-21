Ankara – Aydın Kaç Kilometre? Ankara – Aydın Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

Ankara – Aydın Kaç Kilometre?

Ankara – Aydın kaç km sorusunun kara yolu açısından cevabı yaklaşık 710 kilometredir. Bu mesafe, Ankara şehir merkezinden başlayarak Aydın şehir merkezine ulaşan en sık kullanılan kara yolu rotasına göredir. Yol boyunca İç Anadolu’nun düz alanlarından geçilip Ege Bölgesi’nin verimli topraklarına ulaşmak, yolculuğu hem uzun hem de görsel olarak keyifli bir hale getirir. Kuş uçuşu mesafeye bakıldığında Ankara ile Aydın arasındaki doğrudan uzaklık yaklaşık 580 kilometre civarındadır. Ancak kara yolu rotasında virajlı yollar, şehir ve kasaba geçişleri ile otoyol bağlantıları nedeniyle gerçek sürüş mesafesi kuş uçuşu mesafeden daha uzundur. Bu nedenle yolculuk planlamasında kara yolu mesafesi esas alınmalıdır. Ankara – Aydın kaç km sorusunun beraberinde ise Ankara – Aydın mesafe ne kadar sorusu geliyor…

Ankara – Aydın Mesafe Ne Kadar?

Ankara – Aydın rotasyonunda seyahat edenlerin bir diğer merak ettiği konu ise Ankara – Aydın mesafe ne kadar sorusudur. 710 kilometrelik kara yolu mesafesi, sürücüler için uzun bir yolculuğu ifade eder. Bu mesafe, sürüş süresi, yakıt tüketimi ve mola planlaması açısından oldukça önemlidir. Yol boyunca çeşitli şehirler, kasabalar ve dinlenme alanları bulunur ve bu da yolculuğu hem planlı hem de rahat bir hale getirir.