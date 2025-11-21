Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ankara – Aydın Kaç Kilometre? Ankara – Aydın Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Ankara – Aydın Kaç Kilometre? Ankara – Aydın Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Türkiye'nin başkenti ve en gelişmiş şehirlerden biri olan Ankara ile Ege Bölgesi'nin önemli şehirlerinden Aydın arasındaki yolculuk, iş, eğitim ve tatil gibi amaçlarla seyahat edenler tarafından sıkça araştırılan bir güzergahtır. Bu güzergâh hakkında en çok merak edilen sorular arasında Ankara – Aydın kaç km, Ankara – Aydın mesafe ne kadar ve Ankara – Aydın ne kadar sürede gidilir öne çıkar. Yolculuğun uzunluğu, tahmini sürüş süresi ve güzergah bilgisi, seyahati planlamak isteyenler için oldukça önemlidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 13:39 Güncelleme: 21.11.2025 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara – Aydın Kaç Kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara – Aydın Kaç Kilometre?

        Ankara – Aydın kaç km sorusunun kara yolu açısından cevabı yaklaşık 710 kilometredir. Bu mesafe, Ankara şehir merkezinden başlayarak Aydın şehir merkezine ulaşan en sık kullanılan kara yolu rotasına göredir. Yol boyunca İç Anadolu’nun düz alanlarından geçilip Ege Bölgesi’nin verimli topraklarına ulaşmak, yolculuğu hem uzun hem de görsel olarak keyifli bir hale getirir. Kuş uçuşu mesafeye bakıldığında Ankara ile Aydın arasındaki doğrudan uzaklık yaklaşık 580 kilometre civarındadır. Ancak kara yolu rotasında virajlı yollar, şehir ve kasaba geçişleri ile otoyol bağlantıları nedeniyle gerçek sürüş mesafesi kuş uçuşu mesafeden daha uzundur. Bu nedenle yolculuk planlamasında kara yolu mesafesi esas alınmalıdır. Ankara – Aydın kaç km sorusunun beraberinde ise Ankara – Aydın mesafe ne kadar sorusu geliyor…

        Ankara – Aydın Mesafe Ne Kadar?

        Ankara – Aydın rotasyonunda seyahat edenlerin bir diğer merak ettiği konu ise Ankara – Aydın mesafe ne kadar sorusudur. 710 kilometrelik kara yolu mesafesi, sürücüler için uzun bir yolculuğu ifade eder. Bu mesafe, sürüş süresi, yakıt tüketimi ve mola planlaması açısından oldukça önemlidir. Yol boyunca çeşitli şehirler, kasabalar ve dinlenme alanları bulunur ve bu da yolculuğu hem planlı hem de rahat bir hale getirir.

        Rota genel olarak iyi durumda asfalt yollar ve otoyol bağlantıları ile ilerler, ancak bazı kesimlerde virajlı ve dar yollar da görülebilir. Bu durum sürüş sırasında dikkat ve hız kontrolünü gerekli kılar. Yolculuk sırasında mola noktalarının planlanması, sürücüler için güvenli ve konforlu bir sürüş sağlar. Ayrıca yol boyunca görülebilecek doğal ve kültürel güzellikler, yolculuğu daha keyifli kılar. Mesafe aynı zamanda tüm yolculuklarda da olduğu gibi yakıt ve maliyet planlaması açısından da önemlidir. 710 kilometrelik mesafe, çoğu araç için tek depo yakıt ile kat edilebilecek bir uzunluktur. Ancak uzun yolculuklarda kısa molalar ve yakıt ikmali planlamak güvenliği artırır.

        Ankara – Aydın Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Seyahat süresi açısından Ankara – Aydın ne kadar sürede gidilir sorusu, sürüş temposu ve yol koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Ortalama hız ve normal yol koşulları göz önünde bulundurulduğunda bu yolculuk genellikle 9 saat 15 dakika ile 9 saat 45 dakika arasında tamamlanabilir. Yolun büyük kısmı otoyol ve modern karayollarından ilerlediği için sürüş temposu dengelidir. Ancak bazı şehir geçişleri, kavşaklar ve virajlı kesimler süreyi uzatabilir. Tatil sezonunda özellikle yaz aylarında yol yoğunluğu artabilir ve sürüş süresi 10 saate kadar çıkabilir. Bu nedenle yolculuk planlarken trafik ve hava koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Toplu taşıma ile seyahat edenler için süre biraz daha uzun olabilir. Otobüs seferlerinde yol üzerinde duraklar ve yolcu iniş binişleri nedeniyle yolculuk süresi yaklaşık 10 saat civarına ulaşabilir. Bu nedenle toplu taşıma kullanacak olanların kalkış ve varış saatlerini önceden kontrol etmeleri, yolculuğu daha rahat planlamalarını sağlar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama