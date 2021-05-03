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Ankara Barosu emniyet genelgesini Danıştay'a götürdü

Ankara Barosu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kamusal olaylarda ses ve görüntü alınamayacağı yönündeki genelgesini Danıştay'a taşıdı.

Son dakika: Ankara Barosu emniyet genelgesini Danıştay'a götürdü

Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Genel olarak bireylerin savunma haklarını ilgilendiren, savunmanın delil toplama haklarına müdahale içeren, hukuk devleti ilkesini zedeleyen, hukuka aykırı emir ve talimat veren İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı Genelgesinin, yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli açtığımız dava Danıştay 10. Dairesi’nin 2021/2606 E. sayılı dosyasında görülecektir" denildi.

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