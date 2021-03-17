Sosyal medya Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, izlenme rekoru kıran Twitch yayınıyla ilgili olarak, "Sevgili Pelin'e ve Twitch yayınımızı izleyerek canlı yayın rekoru kırmamıza vesile olan, Yeşilin Başkenti projemize destekte bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ankara'mızı sizin fikirleriniz ışığında yönetmeyi ve daima sizleri dinlemeyi sürdüreceğim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yayın ile 350 bin anlık izlenme rekoru 362 bin ile geçildi. Canlı yayını toplamda 1 milyon 719 bin kişi izledi. Elde edilen gelirin Yeşilin Başkenti Projesi'ne aktarılacağı belirtildi.