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Ankara Büyükşehir Belediyesinden "Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi"

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi"ni yeniden başlatacağını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinden
AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitimlerde Metaverse, oyun teknolojileri, VR teknolojilerine yönelik üç boyutlu karakter modelleme, kıyafet modelleme, nesne dokulandırma ile iç-dış mekan tasarımına ilişkin dersler verilecek.

Eğitim süresince oyun sektöründe uzmanlar tarafından ZBrush, Marvelous, Adobe Substance Painter, 3ds Max ve Unreal Engine programları temel ve orta düzeyde anlatılacak.

Hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasındaki eğitimlerin çevrim içi başvuruları 7 Temmuz Cuma gününe kadar "https://akademi.ankara.bel.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Kontenjanın sınırlı olduğu eğitimin 10 Temmuz Pazartesi başlaması planlanıyor.

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