Ankara Cuma namazı saati, Ankara il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 25 Ekim Ankara Cuma namazı saati kaçta? İşte, Ankara Cuma namazı saati...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 25 EKİM 2019 CUMA

Ankara Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını Ankara'da eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından Ankara Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 25 Ekim Ankara Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen Ankara Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

Ankara Cuma namazı saat kaçta: 12.38

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 25 Ekim 2019 Cuma 05:38 07:02 12:38 15:35 18:04 19:22 26 Ekim 2019 Cumartesi 05:39 07:03 12:38 15:34 18:02 19:21 27 Ekim 2019 Pazar 05:40 07:04 12:38 15:33 18:01 19:20 28 Ekim 2019 Pazartesi 05:41 07:05 12:37 15:32 18:00 19:18 29 Ekim 2019 Salı 05:42 07:06 12:37 15:31 17:58 19:17 30 Ekim 2019 Çarşamba 05:43 07:08 12:37 15:30 17:57 19:16 31 Ekim 2019 Perşembe 05:44 07:09 12:37 15:29 17:56 19:15

GUSÜL ABDETİ NEDİR?

Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, Gusül (boy) abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği gerektiren hal cünüplüktür. Ayrıca kadınların hayız ve nifas kanlarının sona ermesidir. Cünüplük hali ise, aşağıda açıklanacağı üzere, şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden meydana gelir. Buna "cenabet olmak" ta denir.

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

1. Gusletmek, yani boy abdesti almak isteyen bir kişi önce besmele çeker ve sol ayağı ile gusül yerine girer.

2. "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diye niyet eder.

3. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini sol eliyle temizler.

4. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.

5. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

6. Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış olunur.