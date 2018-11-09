Ankara Cuma namazı saati her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazını Ankara il genelindeki cami ve mescitlerde eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara Cuma namazı saati ve Ankara namaz vakitleri tespit edildi. İşte 9 Kasım Ankara Cuma namazı saati ve Diyanet namaz vakitleri...

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 9 KASIM

Ankara Cuma namazı saati, Ankara il genelindeki cami ve mescitlerde cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Öğle namazı vaktinde cemaat ile eda edilen Cuma namazı öncesi Ankara il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı.

İşte, Ankara Cuma namazı saati: 12:38

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 09 Kasım 2018 Cuma 05:54 07:19 12:38 15:21 17:46 19:06 10 Kasım 2018 Cumartesi 05:55 07:20 12:38 15:20 17:45 19:05 11 Kasım 2018 Pazar 05:56 07:21 12:39 15:19 17:44 19:04 12 Kasım 2018 Pazartesi 05:57 07:23 12:39 15:18 17:43 19:04 13 Kasım 2018 Salı 05:58 07:24 12:39 15:18 17:42 19:03 14 Kasım 2018 Çarşamba 05:59 07:25 12:39 15:17 17:41 19:02 15 Kasım 2018 Perşembe 06:00 07:26 12:39 15:16 17:40 19:01

NAMAZ VAKİTLERİ NE ZAMAN SONA ERER?

Namazların bir ilk vakti bir de son vakti vardır. Buna göre, sabah namazı, güneş doğuncaya kadar; öğle namazı ikindi vakti girinceye kadar, ikindi namazı güneş batıncaya kadar, akşam namazı da yatsı vakti girinceye kadar kılınabilir. Yatsı namazının vakti, “imsak” vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Müslim, Mesacid, 173). Ancak zorunlu olmadıkça namazların son vaktine bırakılmaması gerekir (Merğinani, el-Hidaye, I, 38-39; Zeylai, Tebyinü’l-Hakaik, I, 79-81).

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