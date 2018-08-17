Ankara Cuma saati, Cuma namazı için hazrılık yapan Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Ankara'da geçen hafta saat 13.00'da okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Kurban Bayramı öncesindeki son Cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği Ankara Cuma saati haberimizde.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık namaz vakitleri tablosuna göre, Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.59'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Ankara'nın haftalık ezan ve namaz vakitleri takvimi şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 17 Ağustos 2018 Cuma 04:21 05:55 12:59 16:45 19:51 21:18 18 Ağustos 2018 Cumartesi 04:22 05:56 12:59 16:44 19:49 21:17 19 Ağustos 2018 Pazar 04:24 05:57 12:58 16:44 19:48 21:15 20 Ağustos 2018 Pazartesi 04:25 05:58 12:58 16:43 19:47 21:13 21 Ağustos 2018 Salı 04:26 05:59 12:58 16:42 19:45 21:11 22 Ağustos 2018 Çarşamba 04:28 06:00 12:58 16:42 19:44 21:09 23 Ağustos 2018 Perşembe 04:29 06:01 12:57 16:41 19:42 21:08



İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ - 17 AĞUSTOS

AÇIK ALANLARDA CUMA NAMAZI KILINABİLİR Mİ?

İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre cuma namazı, yerleşim yerlerindeki camilerde veya yakınlarındaki açık alanlarda kılınabilir. Cuma namazının yerleşim bölgesinde kılınmasını gerekli gören Mâlikîler, aynı zamanda bunun camide eda edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. (İbn Rüşd, Bidâye, I, 159-160; Mevvâk, et-Tâc, II, 520; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 419; Kâsânî, Bedâî’, I, 259-261; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-209). Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.

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