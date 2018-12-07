Ankara Cuma namazı saati kaçta? sorusu Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu hafta Cuma namazında okunmak üzere Cuma Hutbesini yayımladı. Peki bu hafta Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? İşte detaylar...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 7 ARALIK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri tablosuna göre, bugün Ankara'da saat 12.46'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Ankara'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 07 Aralık 2018 Cuma 06:20 07:49 12:46 15:09 17:30 18:55 08 Aralık 2018 Cumartesi 06:20 07:50 12:46 15:09 17:30 18:55 09 Aralık 2018 Pazar 06:21 07:51 12:47 15:09 17:30 18:55 10 Aralık 2018 Pazartesi 06:22 07:52 12:47 15:10 17:30 18:55 11 Aralık 2018 Salı 06:23 07:53 12:48 15:10 17:31 18:55 12 Aralık 2018 Çarşamba 06:23 07:54 12:48 15:10 17:31 18:55 13 Aralık 2018 Perşembe 06:24 07:54 12:49 15:10 17:31 18:56

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