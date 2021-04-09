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Ankara cuma saati 9 Nisan: Ankara Cuma namazı saat kaçta - Diyanet namaz saatleri

Ankara cuma saati yani Ankara cuma namazı saati 9 Nisan yani bugün Başkent'teki cami ve mescitlerde cemaat halinde cuma namazlarını eda edecekler tarafından merak edilip araştırılıyor. İşte 9 Nisan Ankara cuma namazı saati...

Ankara cuma saati 9 Nisan: Ankara Cuma namazı saat kaçta - Diyanet namaz saatleri

Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Nisan Ankara cuma saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri sayfasında belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Başkent Ankara'da cuma namazı kılacaklar Diyanet İşleri Başkanlığı Namaz Saatleri Sayfası'nda cuma namazı saatini araştırıyor. Peki, Ankara'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte merak edilip araştırılan Ankara cuma namazı saati...

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı vaktinde cami ve mescitlerde cemaat halinde kılınıyor. Dolayısıyla Ankara öğle ezanı saati aynı zamanda Cuma namazı saati... Peki, bugün öğle ezanı saat kaçta okunacak?İşte merak edilen saat...

9 Nisan Ankara cuma namazı saati: 12.55

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
09 Nisan 2021 Cuma04:4506:1312:5516:3419:2720:49
10 Nisan 2021 Cumartesi04:4406:1212:5516:3419:2820:51
11 Nisan 2021 Pazar04:4206:1012:5516:3419:2920:52
12 Nisan 2021 Pazartesi04:4006:0912:5416:3519:3020:53
13 Nisan 2021 Salı04:3806:0712:5416:3519:3120:54
14 Nisan 2021 Çarşamba04:3606:0612:5416:3519:3220:56
15 Nisan 2021 Perşembe04:3406:0412:5416:3619:3320:57

Cuma namazının hükmü nedir?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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