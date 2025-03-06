Ankara'da 9,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İstihbari çalışmalar sonucu S.D'nin TIR'la kaçak ürün taşıdığı bilgisine ulaşan ekipler, Bala Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Şüphelinin kullandığı TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri 26 milyon 200 bin lira civarında olan 9,5 ton kıyılmış açık tütün, 3 bin 350 paket çeşitli markalarda sigara, 955 elektronik sigara, 8 bin 660 muhtelif aksesuar malzemesi, 1939 elektronik malzeme, 650 spor ayakkabı ve 516 kilogram gıda ürünü ele geçirildi.

Şüpheli S.D. hakkında adli işlemlere başlandı.

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