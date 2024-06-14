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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da ağır tonajlı araçlara kısıtlama | Son dakika haberleri

        Ankara'da ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama

        Ankara'da ağır tonajlı araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü 05.00'e kadar D-750 ile Anadolu Otoyolundan Gerede istikametine, D-200'den Kırıkkale istikametine seyirlerine izin verilmeyeceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 01:05 Güncelleme: 14.06.2024 - 01:07
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        Ankara'da ağır tonajlı araçlara kısıtlama
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        Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılının aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması ve ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için kısıtlama kararı verildi.

        AA'nın haberine göre; Ankara'da ağır tonajlı araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü 05.00'e kadar D-750 ile Anadolu Otoyolundan Gerede istikametine, D-200'den Kırıkkale istikametine seyirlerine izin verilmeyecek.

        Sürücülerin Ankara istikametine seyahatlerde belirtilen tarih aralığına uymaları istendi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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