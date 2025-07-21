Ankara'da avukata silahlı saldırı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından Ankara'daki saldırı hakkında bilgi verdi:

Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir işyerinde Ankara Batı İcra Müdürlüğü'nde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Saldırı olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.