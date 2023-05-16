Sesli Dinle 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 15.00 sıralarında Başpınar Mahallesi 1128'inci Sokak'ta meydana geldi.

Bir evin yan tarafında istiflenmiş tahtaların bilinmeyen nedenle tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki gecekondu ve garajına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin sıçradığı gecekondu ve otomobil küle dönerken, olayda kimse yaralanmadı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.