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Ankara'da gazino çetesi operasyonu: 1'i polis 6 kişi tutuklandı

Ankara'da işlettikleri gazinoda müşterilere fazla hesap çıkarıp itiraz edenleri tehdit ederek zorla senet imzalattıkları, işten ayrılmak isteyen kadın çalışanların cinsel içerikli görüntülerini gizlice kayda alarak şantaj yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden, 1'i polis memuru 6 şüpheli tutuklandı

ankara
DHA

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beypazarı'nda Ş.K.'nın oğulları H.K. ve M.K. ile birlikte işlettiği gazinoda, yasadışı işler yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polisin yaptığı 7 aylık takip sonucu, gazinoya müşteri olarak gelen kişilere fazla hesap çıkarıldığı, itiraz edenlerin silahla tehdit edildiği belirlendi. Ayrıca, gazinodaki işlerinden ayrılmak isteyen kadın çalışanların zorla senet imzalatılarak alıkoyulduğu, cinsel içerikli görüntülerinin gizlice kayda alınarak şantaj yapılıp çalışmaya zorlandıkları tespit edildi. Yine suç örgütünün kendilerine ait oto galerisinde tefe usulü para verdikleri, satmış oldukları araçların kilometresini düşürerek yüksek fiyatlara sattıkları ortaya çıktı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen Ankara polisi, Ankara merkezli Antalya, Bursa, Kırıkkale, Niğde, Çanakkale'de belirlenen 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün ele başı Ş.K.'nin de aralarında bulunduğu 1´i polis memuru 11 kişi gözaltına alındı.

1'İ POLİS MEMURU 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden aralarında 1 polis memurunun da bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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