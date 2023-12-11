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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da inşaatın 30. katından düşen 2 işçi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Ankara'da inşaatın 30. katından düşen 2 işçi hayatını kaybetti

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir inşaatın 30. katından düşen 2 işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 18:06 Güncelleme: 11.12.2023 - 18:06
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        Ankara'da inşaattan düşen 2 işçi öldü
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        Ayvalı Mahallesi'ndeki yapımı devam eden bir inşaatın 30. katında çalışan H.İ. ile İ.Ö. henüz belirlenemeyen sebeple yere düştü.

        2 İŞÇİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, işçilerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

        "YILDIRIM HIZIYLA AŞAĞI DÜŞTÜLER"

        Görgü tanığı Yaşar Yiğit, olay anına ilişkin şunları anlattı:

        "Büyük bir ses duyunca yukarıya baktım. 2 işçinin hızlı bir şekilde yere doğru düştüğünü gördüm. Benim gördüğüm 3 kişiydi ama 2 kişi diyorlar. İkisi de yıldırım hızıyla aşağı düştü. Çok büyük bir gürültü oldu. Yere baktığımda işçilerin yüzüstü yerde yattığını gördüm."

        Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.

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