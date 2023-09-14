Ankara'da metro raylarına düşen kadın kurtarıldı
Başkent'te korku dolu anlar yaşandı. Metro istasyonunda meydana gelen olayda bir kadın bir anda raylara düştü. Baygınlık geçirdiği belirlenen kadın diğer yolcular tarafından kurtarıldı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bayılarak metro raylarına düşen İ.G. (61) isimli kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Kızılay metro durağında meydana geldi.
İ.G. isimli kadın, durakta beklediği sırada bayılarak raylara düştü. Kadın, duraktaki diğer yolcuların yardımıyla kurtarıldı.
Olayın ardından seferlerde 20 dakika gecikme yaşandı. İ.G. ise dışarı çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.