Ankara'da metroda yangın

Ankara'da Batıkent metro istasyonunda ray hattı üzerindeki elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralanan olmayan yangın kısa sürede söndürülürken, yolcular istasyondan tahliye edildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza giderilene kadar Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarında hizmet verilemedi.